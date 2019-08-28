برلماني إيطالي: قبول الحزب الديمقراطي لكونتي ثمرة عمل جماعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف برلماني إيطالي “الضوء الأخضر من قبل الحزب الديمقراطي لجوزيبي كونتي، رئيساً للوزراء”، بأنه “نتيجة رائعة”. مبينا أنه “ثمرة عمل جماعي ممتاز من جانب حركة خمس نجوم”.

وكتب عضو مجلس النواب من الحركة، ريكّاردو ريتشاردي على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي الأربعاء، أن “التركيز يجب أن يكون الآن على القضايا التي تمثل فنار للعمل السياسي المعهود للحركة: البيئة، التنمية المستدامة، التخفيضات الضريبية، حماية موروثنا المشترك وتعزيزه”.

وتابع النائب ريتشاردي “علينا البدء من هنا، بهيكلة برنامج حكومي، وتصور رؤية وطنية لتحقيق مصالح المواطنين الإيطاليين”. واختتم بالقول إن “الباقي سيأتي بمفرده، بمنح كونتي ثقة كاملة في تشكيل فريق حكومته وطرحه على رئيس الجمهورية، على النحو المنصوص عليه في الدستور”.