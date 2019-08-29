قيادي بالحزب الديمقراطي: مع حركة خمس نجوم نتخلى عن أفكارنا وقيمنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال البرلماني الأوروبي كارلو كاليندا (الحزب الديمقراطي ـ إيطاليا)، إن حزبه يتخلى بالعمل مع حركة خمس نجوم عن أفكاره وقيمه.

هذا وقد قدم كاليندا استقالته من الحزب بعد إعلان الاتفاق على تشكيل حكومة إئتلاف (حركة خمس نجوم ـ الحزب الديمقراطي)، وجاء في نص الإستقالة: “عزيزي نيكولا (تزينغاريتّي)، عزيزي باولو (جينتيلوني)، يرجى قبول استقالتي من الإدارة الوطنية للحزب الديمقراطي”. متحدثاً فيها، من بين أشياء أخرى، عن “قرار صعب ومؤلِم”.

وأضاف البرلماني الأوروبي في الرسالة المنشورة على موقع مدونة (Huffington post) الأمريكية، “أعتقد أنه في إطار الديمقراطية، يمكننا بل ويجب أحيانًا، إبرام اتفاقات مع من يحمل أفكاراً مختلفة، لكن لا مع من لديه قيم معاكسة أبداً”، وهذه “هي حالة حركة خمس نجوم “.

وتابع “أنتم تعلمون جيدًا أنه ليس لدينا أي شيء مشترك مع غريلو ودي مايو”، كما أن “من المهم أن المفاوضات لم تتطرق حتى إلى النقاط الأكثر إثارة للجدل: من زيادة قيمة الضريبة المضافة إلى خط قطارات تورينو ـ ليون الفائقة السرعة، وغيرها”، مبينا أن “برنامج حكومة تم إنشاؤه على إغفالات مريحة ليس برنامجًا، بل ذريعة”.

وأشار كاليندا الى أنه “من خلال تشكيل تحالف مع حركة خمس نجوم، يتخلى الحزب الديمقراطي عن النضال من أجل أفكاره وقيمه، ولا يمكنني قبول ذلك”، وقال إن “الانتخابات ستأتي، فلم تفعلوا سوى دفعها بعيداً لبضعة أمتار”. واختتم بالقول “عندما ستكونون مستعدين للنضال مجدداً، سنكون في الجانب نفسه مرة أخرى، أحييكم بصداقة”.