راين إير: نموذج أليتاليا الجديد يمكنه النجاح لكن الأمر لا يهمنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت شركة (راين إير) الإيرلندية للطيران إن “نموذج المساهمة الذي يلوح في الأفق لشركة أليتاليا، بمشاركة شركة دلتا، يمكنه أن يكون فاعلا في إيطاليا، لكننا لسنا مهتمين به، على المدى القريب على الأقل”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، ذكّر كبير مسؤولي التسويق في شركة الطيران المنخفض التكاليف، كينّي جاكوبس أن “شركتنا اقترحت في الماضي للناقل الوطني الإيطالي السابق، اتفاقية إمداد بهدف إعادة إطلاق طرق الملاحة طويلة المدى”.

وأضاف جاكوبس أن “الخيار النهائي متروك للحكومة، ونحن الذين نمتلك بالفعل 28٪ من السوق الإيطالية، ما نزال نرمي إلى مزيد من النمو”، مبينا أن “شركات الطيران في أوروبا، ستدفع هذا العام ضرائب بيئية تصل الى 630 مليون يورو”.

وأردف “إذا كانت المفوضية الأوروبية الجديدة تفكر بفرض قيود جديدة، فسأطلب منها أن تدرك هذه المساهمة”، وفي هذه الحالة “ألا تفرض ضرائب باهظة على التذاكر الفردية”، بل “استناداً إلى الانبعاثات”، آملا “تخفيض الضرائب على من يخلف كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون، ويعمل بأساطيل أحدث صنعاً كأساطيلنا”، التي “تعد بالفعل أكثر الشركات الصديقة للبيئة في أوروبا”.

وخلص المسؤول في (راين إير) الى القول “مع فرض نوع من الضرائب المستند إلى الانبعاثات، أعتقد أن من الممكن تحقيق خفض لإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات بنسبة تصل إلى 10٪ في عام واحد”.