موغيريني: يتعين الحفاظ على ما تم إنجازه مع ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هلسنكي – بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه بشأن الملف النووي الإيراني، وتشجيع مزيد من الحوار بين الأطراف.

وكانت موغيريني تدلي صباح اليوم بتصريحات صحفية على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، الملتئم بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، أكدت فيها على أن الأطراف الأوروبية الموقعة على اتفاق 2015 مع طهران كانت ولا تزال تفضل الحوار.

وأوضحت المفوضة أن الحوار القائم على أساس الوضوح والاحترام هو الطريق الأمثل للتفاهم، فبروكسل وعواصم الدول الأوروبية المعنية كانت تركز خلال هذه السنوات على الحفاظ على الاتفاق وبالطبع احترام كافة مقتضياته.

وأقرت بأن هناك مزيداً من العمل لا يزال يتعين إنجازه.

وركزت المسؤولة الأوروبية على أن خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) هي عبارة عن ملحق لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهي “إذن ليست اتفاقية دولية ولا ثنائية، بل جزء من مجموعة قرارات اتخذت في مجلس الأمن”، على حد قولها.

ورداً على سؤال يتعلق بإمكانية إنشاء بعثة أو المشاركة في بعثة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بدا رد موغيريني غامضاً، إذ اكدت أن الاتحاد يتمسك بحرية الملاحة البحرية في هذا المضيق وفي أماكن أخرى من العالم.

ونوهت إلى أن أوروبا تلعب دوراً حيوياً في هذا المجال، إذ أن لديها بعثة أمنية لمحاربة القرصنة في القرن الأفريقي وتعمل مع الشركاء الآسيويين على حماية الملاحة في جنوب شرق القارة.

وكررت المسؤولة الأوروبية على أن للاتحاد مصلحة في حفظ الأمن وحرية الملاحة في مكان قريب من حدود دوله مثل مضيق هرمز، مستدركة “لكن لدينا مصلحة أيضاً في تعزيز مقاربات تؤدي إلى خفض التصعيد والتعاون بين كافة الأطراف في المنطقة”، حسب تعبيرها.

هذا ومن المنتظر أن يناقش رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، حسب موغيريني، الوضع في الشرق الأوسط بشكل موسع.