الليلة الأولى لسفينة ماري يونيو بالمياه الإقليمية بعد حظر رسوها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – الليلة الأولى لسفينة (ماري يونيو) التابعة لشبكة (Mediterranea Saving Humans)، بعد إنقاذها حوالي مائة ناجٍ في عرض البحر من قبل الرجال المتطوعين للعمل في المنصة الإنسانية.

هذا ومن بين المهاجرين على متن السفينة، التي وقع كل من وزراء الداخلية ماتيو سالفيني، الدفاع إليزابيتّا وترينتا والنقل والبنية التحتية دانيلو تونينيلي مساء أمس، حظراً لدخولها، مرورها ورسوها في المياه الإقليمية الإيطالية، هناك 22 طفلا صغيراً و26 امرأة، ثمان منهن حوامل.

وجاء في مرسوم الحظر، أن “ظروف التدخل وطريقة العمل المعتادة للسفينة، هي ذاتها التي حدثت في مواقف مماثلة سابقة”، والتي “تبرز النية نفسها لممارسة نشاط يهدف مسبقاً إلى نقل مهاجرين غير نظاميين الى إيطاليا”.

وخلص نص الإجراء الأمني الصادر من وزارة الداخلية، الى القول “إن التحليل الأولي لتسجيلات نظام المراقبة، يبدو أن (ماري يونيو) قد شرعت بالإبحار بالفعل نحو جزيرة لامبيدوزا”.

هذا ومن المُنتظر أن يكون هناك مزيداً من التطورات المتوقعة اليوم.