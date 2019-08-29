سالفيني: كل شيء نُظم من قبل كونتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني إن كل ما حدث في إطار أزمة الحكومة، تم تنظيمه من قبل رئيس الوزراء المستقيل جوزيبي كونتي.

وأضاف سالفيني في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الخميس، أن “حكومتنا توقفت عن العمل منذ أن احتج كونتي على كل شيء في قصر الحكومة (كيجي)”، فقد “ركز ملف القضية بأسرها على نفسه وعطّل كل شيء: قانون المناقصات، الحكم الذاتي للأقاليم، العدالة، الإصلاح الضريبي، وصولا الى السياحة وعمليات التبني”.

وتابع “لقد أخبرني رواد الأعمال بأن قانون العطاءات كان ينتظر تطورات منذ نهاية عام 2018، بينما لم يكن قد تحرك أي شيء بهذا الصدد حتى بداية الشهر الجاري”. واختتم زعيم حزب الرابطة بالقول إن “الخدعة كانت ستظهر مع المناورة الإقتصادية، خلال شهر أيلول/سبتمبر”، لذا “فقد أجبرنا الجميع بهذا على إلقاء القناع مسبقاً على الأقل”.