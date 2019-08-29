لوسوار: ما يجري في إيطاليا هام لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصفت صحيفة لوسوار البلجيكية بـ”الهام” ما يجري في إيطاليا من تطورات على الصعيد الحكومي، ليس فقط للداخل بل للديمقراطية في أوروبا أيضاً.

وأوضحت الصحيفة في مقالها الافتتاحي اليوم أن الأوروبيين يستطيعون استخلاص ثلاث نتائج مما يجري في ايطاليا، أولها أن وزير الداخلية المستقيل ماتيو سالفيني، ارتكب أخطاء قاتلة، فخلال شهر واحد فقد الرجل سلطته، منصبه وجزء كبير من شعبيته.

ورأت الصحيفة أن سالفيني الذي كان ثملاً بنتائج حزبه في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، نجاحه على مواقع التواصل الاجتماعي وقوته في الحكومة، ارتكب أخطاء قاتلة، “ربما بسبب السذاجة أو الانفصال عن الواقع والغرور”، وفق الصحيفة

أما النتيجة الثانية، فهي تصاعد أسهم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، فقد أصبح هذا المحامي المغمور نقطة محورية في السياسة الإيطالية “بفضل” سالفيني نفسه.

ووفقا لكاتب المقال، فأن كونتي هو الرابح الأكبر من هذه الأزمة.

أما النتيجة الثالثة، فهي موقع ومسؤولية التحالف الجديد المؤلف من حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، فـ”باستطاعة هذا التحالف لو نجح في إدارة ملفات الهجرة، الموازنة والعلاقة مع أوروبا، أن يلقي بسالفيني سريعاً في عالم النسيان”، وفق لوسوار.

واختتمت لوسوار مقالها بالتحذير من آثار فشل التحالف الجديد في الرد على الأسئلة الملحة، مشيرة إلى أن مثل هذا السيناريو سيعيد سالفيني مرة أخرى إلى الواجهة، ما سيقوي شوكة التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا.