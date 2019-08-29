الداخلية الإيطالية تسمح بإنزال نساء وأطفال من على متن ماري يونيو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلمت مصادر من وزارة الداخلية الإيطالية أنه “كما هي الحال دائمًا، وعلى غرار ما حدث في الماضي، يمكن للنساء والأطفال والمرضى النزول من على متن سفينة (ماري يونيو)”. التابعة لشبكة (Mediterranea Saving Humans)، التي تضم منظمات إنسانية غير حكومية.

وأضافت المصادر ذاتها مستدركة، أن “حظر الدخول والمرور والرسو لا يزال مفروضا على السفينة، كونها لا تحترم القوانين”، والتي “تلجأ بشكل منتظم الى خلق حالة طارئة على متنها، بهدف الرسو في إيطاليا”.

في هذا السياق، كتبت وزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا على صفحتها في (فيسبوك) “وقعت أمس مرسومًا وزاريًا آخر بشأن حظر الرسو لأنه من الناحية العسكرية، لم تكن هناك عقبات تقنية أمام ذلك”.

وتابعت “في الوقت نفسه، أعتقد أن وزير الداخلية، لا يمكنه أبداً أن يتجاوز نطاق صلاحياته في مسائل النظام العام والأمن، على النحو الذي تمليه أحكام المرسوم الأمني ـ مكرر، ومحو الحق المقدس للأطفال أو النساء الحوامل أو المرضى أو الأشخاص الذين يواجهون صعوبات بأن تتم نجدتهم”.

وأضافت القيادية في حركة خمس نجوم، أن “المساعدة المقدمة لهؤلاء الأشخاص تصبح حقاً بالدخول الى البلاد، لأنه أمر تفرضه المعايير الدولية والقواعد الداخلية السارية المفعول، إلى جانب المرسوم الأمني”. واختتمت ترينتا بالقول “إنها مبادئ مقدسة تشكل جزءًا من ثقافتنا المشبعة بالحماية الإنسانية وصون حقوق الانسان”.