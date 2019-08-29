مسؤول أمني إيطالي: إن توليت وزارة الداخلية فسألغي المرسوم الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول أمني إيطالي أنه إن تولى رئاسة وزارة الداخلية، فإنه سيلغي المرسوم الأمني المعمول به حاليا.

وأضاف الرئيس السابق لديوان وزارة الداخلية والمدير الحالي للمجلس الإيطالي للاجئين (CIR) ماريو موركوني، الذي من المرجح أن يخلف سالفيني، في تصريحات لصحيفة (إل فاتّو كووتيديانو) الخميس، أن “من الحقائق المعروفة أننا اتفقنا مع المنظمات غير الحكومية عام 2017 على مذكرة تفاهم حول قواعد السلوك”.

وأوضح موركوني مستدركاً، “إلا أن مذكرة التفاهم شيء والمرسوم الأمني ـ مكرر هو شيء آخر”، الذي “ينص على إغلاق الموانئ بمرسوم وزاري مشترك”. وتابع “إن الموقف الذي شاطرته آنذاك، هو مواجهة المنظمات غير الحكومية حول نظام من القواعد العادلة، مما يسمح لها بأداء مهمتها الإنسانية، وفقًا للمخططات المعترف بها فيما يتعلق بالقانون الدولي”.

وأشار الى أن “المرسوم الأمني ـ مكرر، لا يسير على المنوال نفسه”. فـ”في رأيي، يجب إلغاء هذا المرسوم، أو إجراء تنقيح عميق عليه على الأقل”، فهو “أولاً وقبل كل شيء، غير دستوري برأيي في أكثر من نقطة. وثانيًا، أرى أنه لا يمثل ثقافة وقيم بلادنا”.

وخلص موركوني الى القول “لدي انطباع بأن هناك من أراد المبالغة، متخيلا النجاح بتغذية القبول والحصول على مزيد منه”، لكن “لنفكر بإغلاق الموانئ فقط، فإن له تداعيات مثيرة للجدل للغاية، لا على الصعيد الدستوري وحسب”، بل “في إطار المعاهدات الدولية أيضاً”.