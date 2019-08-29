يونكر: لإيطاليا دور أساسي في العائلة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن أملها أن يتمكن جوزيبي كونتي من تشكيل حكومة إيطالية جديدة.

وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية أن رئيسها جان كلود يونكر، سيتواصل هاتفياً خلال اليوم مع رئيس الوزراء المكلف،” لإيطاليا دور أساسي في العائلة الأوروبية”، حسبما نقلت مينا أندريفا عن يونكر.

وتعتمد المفوضية الأوروبية، وفق المتحدثة، على المساهمة الإيطالية “النشطة والايجابية” في بناء المشروع الأوروبي.

ومن جانب أخرى عبرت اندريفا عن الأمل في أن تعمد إيطاليا لتسمية مرشحها لعضوية المفوضية للفترة 2019-2024 خلال مدة معقولة، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية تشكيل الفريق الجديد ليكون جاهزاً لتولي مهامه رسمياً بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر العام الحالي.

وكانت إيطاليا قد طلبت قبل أيام من فون دير لاين مهلة إضافية لتسمية المرشح بسبب تداعيات الأزمة الحكومية في البلاد.