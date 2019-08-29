زعيم حزب الرابطة الايطالي يدعو للتظاهر ضد “سرقة” الديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا زعيم حزب الرابطة، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، ماتيو سالفيني، مناصري حزبه وكل الرافضين لحكومة إئتلاف مرتقبة بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، للتظاهر في العاصمة روما يوم السبت 19 تشرين الاول/أكتوبر المقبل، إحتجاجاً على ما وصفه بـ”سرقة الديمقراطية”.

وقال سالفيني، في بث مباشر عبر منصة (فيسبوك) من مقر وزارة الداخلية، “سيكون يوما للفخر الوطني الإيطالي، من الشمال إلى الجنوب من جانب الأغلبية الصامتة، التي لا تريد حكومة ولدت ليلاً في بروكسل”.

ووجه سالفيني حديثه إلى رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، الذي وصفه بأنه ينتمي إلى غريمه السياسي الحزب الديمقرطي، كي يعلن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وقال “الرئيس ماتاريلا، لا يزال لديك متسع من الوقت لإعطاء الكلمة لأصحاب السلطة في هذا البلد: الشعب. لا زال لدينا وقت” لإجراء الانتخابات.