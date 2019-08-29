كاهن إيطالي: كونتي أظهر قدرته بإرسال سالفيني الى البيت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال كاهن إيطالي إن رئيس الوزراء المكلف جوزيبي “كونتي أثبت أن لديه الإمكانات اللازمة لإرسال (ماتيو) سالفيني إلى البيت”.

وكتب الكاهن اليسوعي، العالم اللاهوتي، الخبير السياسي والمدير السابق لمجلة (تشيفيلتا كاتّوليكا)، أي الحضارة الكاثوليكية، الأب بارتولوميو سورجي، على مدونة (تويتر) الخميس، “ومع ذلك، يبقى لديه التعامل مع ظلال العمالة”، في إشارة الى المرسوم الأمني وغيره.

وبهذا الصدد، اختتم الأب سورجي متسائلا “فهل سيكون (كونتي) قادرًا على القضاء عليها؟”.

وكان ديوان رئاسة الجمهورية الإيطالية قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس سيرجو ماتاريلا، أوكل لجوزيبي كونتي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، الذي قبل التكليف بتحفظ.