إيطاليا: وصول قارب يحمل 78 مهاجرا سوريين وبنغاليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية “رسو قارب جديد يحمل على متنه 78 مهاجراً من أصول سورية وبنغالية”.

وأضافت المصادر أن “القارب المزود بمحركين، رسا خلال الليلة الماضية بشكل ذاتي على سواحل جزيرة لامبيدوزا”، مبينة أن “المهاجرين قالوا إنهم إنطلقوا يوم الاثنين الماضي من ليبيا”.

وأشارت المصادر ذاتها الى أنه “تم نقل المهاجرين جميعاً إلى النقطة الساخنة في جزيرة لامبيدوزا”، لإستكمال إجراءات استقبالهم.

في غضون ذلك، يستمر الجدل في الأوساط السياسية الإيطالية بسبب سفينة (ماري يونيو) التابعة لشبكة (Mediterranea Saving Humans)، بعد إنقاذها حوالي مائة مهاجر في عرض البحر، والتي وقع كل من وزراء الداخلية ماتيو سالفيني، الدفاع إليزابيتّا وترينتا والنقل والبنية التحتية دانيلو تونينيلي مساء أمس، حظراً لدخولها، مرورها ورسوها في المياه الإقليمية الإيطالية.