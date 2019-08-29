موغيريني: نناقش مفهوم لتنسيق العمل لتعزيز أمن الملاحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هلسنكي – بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء شرعوا بمناقشة مفهوم جديد تنسيق العمل الأوروبي في مجال حماية أمن الملاحة البحرية.

وكانت موغيريني تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته بالاشتراك مع وزير الدفاع الفنلندي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، بعد الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في هلسنكي.

وشددت موغيريني على أن هذه الآلية لن تكون شبيهة بأي عملية بحرية أوروبية سابقة، فـ”هي آلية مرنة ومبسطة من أجل تمكين الدول الأعضاء التي تعمل ضمن إطار عملية بحرية في مكان ما من تنسيق العمل وتبادل المعلومات فيما بينها من جهة، ومع الدول الشريكة من جهة أخرى”، حسب كلامها.

وبدت المسؤولة الأوروبية متشككة بإمكانية استخدام مثل هذه الآلية في العمل في مضيق هرمز مستقبلاً، موضحة أن هذه الآلية قد تُفعل في أي مكان من العالم يعمل فيه الأوروبيون على حماية الملاحة البحرية.

وعبرت عن أملها في أي يتم الانتهاء من مناقشة التفاصيل العملية لهذه الالية قريباً لتتمكن من العمل خلال الأشهر القليلة القادمة.

ويبدو أن هذه الآلية ستستخدم، على حد قول موغيريني، في إطار تجريبي، في خليج غينيا.

أما بشأن الأمن البحري في مضيق هرمز، فقد أكدت المسؤولة الأوروبية أن الأمر سيُبحث خلال اجتماع وزراء الخارجية اليوم وغداً في العاصمة الفنلندية، ولكن ضمن أطار موسع يشمل جميع قضايا الشرق الأوسط.

وفي موضوع آخر، تحدثت موغيريني عن عملية (صوفيا) للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط، فأشارت إلى أن وقف العمليات البحرية قبل أشهر لا يعني نهايتها، فلا زالت قدرتها الجوية فعالة، كما أن “تفويض العملية سيبقى ساري لمفعول حتى نهاية الشهر القادم، وبالتالي أمام الدول الأعضاء بعض الوقت لاتخاذ قرار بشأن مستقبلها”، على حد تعبيرها.

ووصفت بـ”المبكر” الحديث عن مستقبل عملية صوفيا التي أطلقت عام 2015 بهدف “تعطيل” عمليات تهريب البشر في المتوسط وإنقاذ المهاجرين، قبل أي يُضاف إليها مهام تدريب عناصر خفر السواحل الليبي ومراقبة قرارات الحظر الأممية على هذا البلد.