أوربان مراسلاً سالفيني: أنت الرفيق في معركة الحفاظ على مسيحية أوروبا ووقف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني بـ”المحارب” من أجل “الحفاظ على الجذور المسيحية في أوروبا ووقف الهجرة”.

وقال أوربان في رسالة، تناقلتها وسائل إعلام هنغارية ومحلية، إلى وزير الداخلية في الحكومة الايطالية المستقيلة “لن ننسى نحن الهنغاريون أبدًا أنك كنت أول زعيم أوروبي غربي يتصدى لوصول المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط”

وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري “بصرف النظر عن التطورات السياسية المستقبلية في إيطاليا وحقيقة أننا ننتمي إلى أحزاب مختلفة في أوروبا ، فإننا نعتبرك رفيقًا في معركة الحفاظ على جذور أوروبا المسيحية ووقف الهجرة”.