إجتماع أوروبي في مالطا لوضع “آلية مؤقتة” لإدارة عمليات إنزال المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن مالطا ستستضيف في 19 أيلول/سبتمبر المقبل مؤتمراً من أجل السعي للتوصل إلى إتفاق لوضع “آلية مؤقتة” لإدارة عمليات إنزال المهاجرين في منطقة وسط البحر المتوسط.

وسيحضر القمة وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا، إضافة إلى فنلندا، بوصفها رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد دعت مؤخراً الدول الأوروبية إلى البناء على المناقشات الأخيرة التي جرت في باريس في شهر تموز/يوليو الماضي لوضع آلية مؤقتة لتقاسم من يتم انقاذهم، مبنية على المسؤولية والمصالح المشتركة.