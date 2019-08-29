مجلس الأمن يجدد دعمة لجهود للمبعوث الخاص لليمن لتحقيق تسوية شاملة ضمن حوار جامع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- جدد مجلس الأمن في الامم المتحدة دعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفيثس. جاء ذلك في بيان رئاسي أصدره اليوم الخميس دعا فيه الطرفيين (الحكومة اليمنية والحوثيين) إلى “التعاون مع المبعوث الخاص بصورة بناءة ومستمرة“.

وفي بيانه أشاد مجلس الأمن بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص “لدعم الطرفين في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والتوصل إلى حل سياسي للنزاع الدائر في اليمن“.

وقال المجلس إنه “يؤد تأييد كاملا الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للعمل مع الطرفين من أجل تمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير، بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع واستئناف الانتقال السلمي“.

وفي هذا السياق، يدعم مجلس الأمن التوصل إلى تسوية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف في إطار حوار جامع لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما في ذلك سكان الجنوب، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216 (2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشمال.

في بيانه الرئاسي، أعرب المجلس عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف وما سجل مؤخرا من خسائر في الأرواح وإصابات في عدن، وصعدة، وصنعاء، وشبوة، ومختلف أنحاء اليمن. ودعا مرة أخرى “جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، وتيسير وصول المنظمات الإنسانية، وبالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء”. ويؤكد مجلس الأمن ضرورة ضمان “المساءلة” عن الانتهاكات في اليمن.

كما أدان مجلس الأمن “بأشد العبارات تصعيد الحوثيين لهجماتهم على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية والسعودية” ودعاهم إلى “وقفها فورا دون شرط مسبق”. وشدد على أن “هذه الهجمات، التي تسببت في قتل المدنيين وجرحهم وتعريضهم للخطر، تشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني للملكة العربية السعودية، وكذلك تهديدا للأمن في المنطقة على نطاق أوسع، وتهدد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.

إلى ذلك، أشار مجلس الأمن “بقلق إلى التطورات الأخيرة في جنوب اليمن”، بما في ذلك “محاولة الاستلاء على مؤسسات الدولة باستخدام العنف”. ودعا الأطراف المعنية إلى “التحلي بضبط النفس والحفاظ على السلامة الإقليمية لليمن”. ورحب مجلس الأمن “بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل عقد حوار في جدة لتسوية الوضع”، معربا عن “تأييده لها تأييدا كاملا”، داعيا الأطراف إلى “التعاون بصورة بناءة حتى تتكلل تلك الجهود بالنجاح”.