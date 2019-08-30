لاغارد تؤيد مراجعة القواعد المالية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعربت كريستين لاغارد، المرشحة لرئاسة المصرف المركزي الأوروبي عن تأييدها مراجعة النظم التي تحدد سقوفاً للميزانيات الوطنية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، حسبما نقلت عنها صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية.

كما أبدت لاغارد، التي إستقالت عن رئاسة صندوق النقد الدولي لخلافة الايطالي ماريو دراغي في رئاسة المصرف الأوروبي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أيضاً دعمها إنشاء أداة لمساعدة منطقة اليورو على مواجهة الازمات المالية.

وترى لاغارد على وجه الخصوص أن مراجعة القواعد ستوفر فرصة “لتقييم فعالية الإطار التنظيمي الحالي وطرح خيارات لإصلاحه”.