الاتحاد الأوروبي يُساهم بـ 24.5 مليون يورو لموظفي السلطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلن الاتحاد الأوروبي ، اليوم، إنه قدم مساهمة بمبلغ 24.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد لحوالي 56 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية عن شهر آب/.أغسطس

وقال مكتب الإتحاد في الأراضي الفلسطينية “هذه المُساهمة مُمَوَّلَة من الاتحاد الأوروبي، وهي جُزء من الدعم المالي المُباشر للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس“.

وقال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلسن “نحن مطلعون على الأزمة المالية العميقة والمعقدة التي تواجه السلطة الفلسطينية. نتوقع أن يستمر تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل كامل، بما في ذلك الالتزامات بموجب بروتوكول باريس. تقدم المؤسسات الفلسطينية الصحة والتعليم والأمن لملايين الفلسطينيين”. وأضا “هذا يجب أن يكون في مصلحة جميع الأطراف. في هذا السياق، سنواصل دعمنا المالي وسنظل الأكثر التزاما من أجل ضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية وحماية انجازاتها في بناء المؤسسات الفلسطينية”.