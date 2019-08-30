يوروستات: تواصل انخفاض متوسط معدلات البطالة بدول الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مكتب الاحصائيات الأوروبية (يوروستات)، أن معدلات البطالة واصلت انخفاضها، في المتوسط، على المستوى السنوي سواء في دول منطقة اليورو (19 دولة)، أو في عموم الدول الـ28 الأعضاء.

وأشار المكتب في احدث تقاريره الصادر اليوم إلى أن معدلات البطالة في منطقة اليورو سجلت بقيت ثابتة عن معدل 7,5% ما بين شهري تموز/يوليو وحزيران/يونيو من العام الحالي، في حين كانت النسبة المسجلة للفترة نفسها عام 2018 تصل إلى 8,1%

وتعتبر النسبة المسجلة حديثاً هي الأقل في منطقة اليورو منذ الربع الثالث عام 2008.

أما فيما يتعلق بمتوسط نسب البطالة في عموم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد بقي ثابتاً عند 6.3% خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2019، ما يشكل انخفاضاً طفيفاً عن 6.8% عن المعدل الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة العام الماضي.

هذا لا تزال معدلات البطالة في أوروبا، حسب يوروستات، تواصل انخفاضها بشكل مضطرد منذ بداية عام 2000.

وقد سجلت كل من جمهورية التشيك وألمانيا أقل معدلات البطالة لشهر تموز/يوليو هذا العام بنسب 2,1% و3,0% على التوالي.

ولاتزال اليونان تحتل رأس قائمة الدول الأوروبية الأكثر معاناة من البطالة بنسبة 17,2% تليها اسبانيا 13.9%.