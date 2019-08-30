حزب الرابطة الايطالي يأمل عدم نيل الحكومة المرتقبة الثقة أمام الشيوخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب حزب الرابطة الايطالي عن الأمل في سقوط الحكومة المقترحة بقيادة رئيس الوزراء المكلف جوزيبي كونتي عند التصويت لاحقاً على الثقة أمام مجلس الشيوخ، حيث يحتاج طرفا الائتلاف المعلن (حركة خمس نجوم-الحزب الديمقراطي) لثلاثة أصوات إضافية على الاقل لنيل الاغلبية في المجلس (161 صوتاً)

وقال القياديان في الحزب، وكيل وزارة المالية السابق كلاوديو ديرغون والبرلمانية لوتشيا بورغونزوني، للصحفيين في أعقاب إجتماع لهما مع كونتي بمقر الحكومة ضمن جولة مشاورات الاخير مع الاحزاب، “نأمل ألا يتم العثور على الأصوات الكافية للحكومة في البرلمان، لكي تعود الكلمة للشعب”.

واضافا “إنه نداء نوجهه إلى ضمير أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بعدم التصويت لصالح هذه المتاجرة بالمناصب”.

وبشأن الملفات التي على رأس إهتمام حزب وزير الداخلية المستقيل ماتيو سالفيني كالهجرة والامن وتطبيق النظام المالي الفيدرالي، قالا “لم نتمكن من فهم ما يريد فعله رئيس الوزراء المكلف. لديه أفكار مختلفة تمامًا عن الرابطة بشأن الهجرة وتخفيض سن المعاش والاستقلال المالي للأقاليم. قال إنه سيدافع عن الإجراءات المتخذة لكنه في نفس الوقت مستعد للتغيير”.