برلماني إيطالي يلتقي رئيس المركز اللبناني ـ البريطاني للتبادل التقني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروت ـ التقى البرلماني الإيطالي جوليو تشينتيميرو في العاصمة اللبنانية الجمعة، الرئيس التنفيذي للمركز اللبناني ـ البريطاني للتبادل التقني، نديم زعزع.

وقال البرلماني تشينتيميرو، وهو الرئيس المشارك للجنة الاقتصادية للجمعية البرلمانية المتوسطية في مذكرة اليوم، إنه “بعد اجتماع اللجنة الاقتصادية يومي 4 و 5 تموز/يوليو في مقر البورصة الإيطالية بميلانو، حول موضوع: أسواق رأس المال البديلة، للبحر المتوسط​​، استمر الحوار بين الدول الحاضرة في الجمعية باتباع الإرشادات المطروحة التي برزت خلالها، وعلى وجه التحديد: إنشاء سوق ناشئة، صندوق للاستثمارات ذات الأثر، وصندوق يجمع الصناديق الإقليمية الكلية والمخصصة للدول المشاطئة للبحر المتوسط”.

وذكر تشينتيميرو (حزب الرابطة)، أنه “في إطار الأهداف الثلاثة المذكورة أعلاه”، قام “بزيارة المركز اللبناني ـ البريطاني للتبادل التقني في العاصمة بيروت، الذي يعدّ حاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة، والذي جمع خلال السنوات الأربع التي مضت على تأسيسه، استثمارات بحجم 63 مليون دولار، فضلا عن دعم 81 شركة ناشئة، وخلق ألفي وظيفة، وهو يؤمِّن حالياً 224 مليون دولار لكل محفظة”.

وأشار تشينتيميرو إلى أنه قام “الى جانب الرئيس التنفيذي للمركز التقني، نديم زعزع، بتحليل احتياجات السوق من وجهة نظر تنظيمية ومالية، لتطوير رؤية تنظيمية قدر الإمكان، موجهة نحو السلام والازدهار في المنطقة، التي شهدت في شهر آب/أغسطس الجاري أيضا، بروز توترات قوية”.

وخلصت المذكرة الى القول إن “الاجتماع كان مثمراً، قدم العديد من الأفكار العديدة والمفيدة، لتحقيق المشاريع المحددة خلال اجتماع الرابع والخامس من تموز/يوليو المنصرم”.