الحزب الديمقراطي يدعو لإتباع توجيهات رئاسة الجمهورية بشأن المرسوم الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي نيكولا تزينغاريتّي: “لقد اقترحنا على رئيس الوزراء (المكلف) جوزيبي كونتي أن يأخذ بعين الإعتبار، بشأن المراسيم الأمنية، التويجهات الواردة من قبل رئيس الجمهورية (سيرجو ماتّاريلا) على الأقل”.

وأضاف تزينغاريتّي في تصريحات صحافية عند نهاية المشاورات مع كونتي الجمعة، “نحن بحاجة إلى إعادة فتح موسم حقيقي من السياسات الأمنية الحضرية”. وأردف “فقد كان هناك في هذه الأشهر كثيراً من الدعاية، لكننا بحاجة إلى سياسات حقيقية”، التي “تشمل النظر بانتهاء عقود عقد رجال إنفاذ القانون، الاستثمارات في هذا المجال، إقامة ثُكينات في أحياء المدن وإعادة فتح موسم خطة الضواحي”.

وخلص الأمين العام للحزب الديمقراطي بالإشارة الى الحاجة لـ”استراتيجية لجعل المدن أكثر أمانًا”.