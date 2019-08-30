دي مايو: نرحب بتوجيهات الرئاسة حول المرسوم الأمني لكن لا معنى لطلب تعديله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم لويجي دي مايو أنه “ليس من المنطقي التحدث عن تغييرات في المراسيم الأمنية”.

وفي تصريحات بعد الاجتماع بين وفد حركة خمس نجوم ورئيس الوزراء المكلف جوزيبي كونتي، الجمعة، أضاف دي مايو، “ينبغي وبشكل مطلق، أخذ الملاحظات الرسمية لرئيس الدولة (سيرجو ماتاريلا) حول المراسيم الأمنية في الاعتبار”، لكن “دون رغبة بمراجعة نسبها، ناهيك عن مبادئها الرئيسية”.

وفي هذا السياق، أكد زعيم خمس نجوم “نعتقد أن الهجرة تمثل مشكلة خطيرة، حقيقية وملموسة ويجب معالجتها بمهارات وقدرات كبيرة، مع مراعاة الحساسيات المختلفة التي يبديها الرأي العام والتركيز بعزم، على إجراء مراجعة تامة للوائح معاهدة دبلن، وإلغاء المبدأ الأوروبي المجنون القائل بإستقبال المهاجرين أولاً ومن ثم التصرف بهم”.

وتابع زعيم خمس نجوم، “لقد كانت حركتنا فعالة في مجال انتخاب الرئاسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، وسنستخدم أصواتنا لتحقيق هذا الهدف”، وبعد “ولادة المفوضية الجديدة مباشرةً، سنطلب الإعتراف لإيطاليا بإجراء طوارئ لإعادة توزيع المهاجرين على البلدان الأوروبية الأخرى”.

وخلص دي مايو الى القول “يجب أن يكون هذا هو هدف إيطاليا بشأن قضية الهجرة”، فلقد “تُركنا لوحدنا في هذه السنوات وقمنا بالعمل بمفردنا، ونحن الآن بحاجة لأن تتولى أوروبا أمرها”.