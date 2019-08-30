روسيا تُعلن وقفاً لإطلاق النار في شمال غرب سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت روسيا، عبر مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم في اللاذقية في سورية، اليوم (الجمعة)، دخول وقف إطلاق النار في إدلب شمال غرب سورية حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد السبت.

ونقلت وزارة الدفاع التركية الإعلان الروسي وأكّدته، وقالت إن وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد سيقوم به النظام على جبهات إدلب اعتباراً من يوم غد السبت.

وقالت مصادر إعلامية تركية إن قرار وقف إطلاق النار جاء من أجل تهدئة الأوضاع على الحدود التركية، عقب ساعات من بدء التوتر الذي شهدته الحدود التركية وخروج آلاف المتظاهرين ودخولهم الآراضي التركية بالقوة احتجاجاً على العمليات العسكرية لقوات النظام وروسيا على شما سورية وخاصة جبهات إدلب.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد انتقد، خلال حفل بالعاصمة أنقرة الخميس، بمناسبة منح ترقيات لضباط أتراك، بحضور قادة الجيش، مواصلة النظام السوري الذي تدعمه روسيا، “قتل المدنيين عبر هجمات برية وجوية دون تمييز بين أطفال وشباب ونساء ومسنين”، وأكد أن “بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لإيقاف تلك الهجمات”، وأوضح أن “أكثر من 700 مدني لقوا حتفهم جراء هجمات النظام الأخيرة، وما يفوق 500 ألف آخرين نزحوا من أماكن إقامتهم”.

وكانت روسيا قد أعلنت عن وقف إطلاق النار في 2 آب/أغسطس الجاري بعد اجتماعات أستانة، تشمل منطقة (خفض التصعيد) في إدلب، غير أن النظام السوري خرقها مباشرة في 5 من الشهر نفسه، وغضت روسيا الطرف عن إعلانها وواصلت دعم النظام في هجماتها الجوية الكثيفة على المدن والبلدات في محيط إدلب.

وبيّن أكار أن تركيا لديها 12 نقطة مراقبة في منطقة (خفض التصعيد) بموجب اتفاق أستانة واتفاقية مؤتمر سوتشي، وأن مهمتها تتمثل بمراقبة وقف إطلاق النار والاستقرار.

وتعرضت نقاط المراقبة التركية هذا الأسبوع لضربات جوية من قبل الطيران الروسي وطيران النظام السوري، وقدّمت روسيا اعتذراها لتركيا وقالت إن “الضربات نتجت عن خطأ في الإحداثيات وأنها لن تتكرر”.