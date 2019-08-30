أسقف إيطالي يطالب مؤسسات البلاد بمساعدة مساكين البحر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – دعا أسقف إيطالي مؤسسات البلاد الى مساعدة المساكين في عرض البحر المتوسط، في إشارة الى المهاجرين.

وأضاف أسقف تراباني (صقلية ـ جنوب) المونسنيور بييترو ماريا فراجنيللي، في تصريحات الجمعة، “إن أخبار الفقراء الذين يجازفون على متن المراكب في البحر المتوسط، ​​ويعتمدون على استجابات مؤسساتية غير مؤكدة، تترك مجالا لمبادرات خاصة من قبل العاملين في المجال الإنساني، ستكون دائمًا أخباراً من الدرجة الثانية، مقارنة بأنباء السياسة الوطنية والأوروبية الحالية التي تجتذب كبرى وسائل الإعلام، وستستخدم دائمًا للمناوشات الحزبية”.

وأكد المونسنيور فراجنيللي أنه “أما بالنسبة للكنائس، وكنائس صقلية قبل كل شيء، لن يكون مساكين البحر المتوسط ​​مجرد أخبار ثانوية”، بل “أنباء تقلب كيان نظام حياتنا الإجتماعية والثقافية، حتى قبل تلك الدينية”.

وأردف أسقف تراباني “نتساءل كيف يمكن لهذه الأخبار عن النساء، الأطفال والبالغين، الذين يمكنهم أن يكونوا نساءنا، أطفالنا وبالغينا، أن تدخل بشكل ملموس في الأجندة السياسية”، وبما أن “المشكلة سياسية في مجملها، فلا يمكننا أن نخرس عن نداء للمؤسسات الوطنية والدولية، المدعوة وعلى وجه السرعة، إلى وضع استراتيجيات على المدى الطويل لفقراء البحر المتوسط​”.

وخلص الأسقف فراجنيللي إلى القول إن “كنيستنا تنضم إلى جميع أولئك الذين يعارضون، بأي شكل من الأشكال، سياسة تُبرز وتتيح بروز ضمائر اللا مبالاة”.