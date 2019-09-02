إيطاليا: سفينة إنسانية تخرق حظر الدخول وتتجه نحو ميناء بوتساللو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن سفينة (إليونور) قد خرقت الحظر المفروض على دخولها الى المياه الإقليمية، وهي تتجه نحو ميناء بوتسالو (بلدية سيراكوزا)، التابعة لإقليم صقلية جنوب البلاد.

وكانت الحكومة الإيطالية قد وقعت في الأيام الماضية مرسوم حظر الدخول على السفينة التابعة لمنظمة (لايف لاين) الإنسانية الألمانية.

وعلمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية أن “قرار فرض الحظر، اتخذ بعد عاصفة ممطرة ضربت السفينة التي تحمل المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط”.

وقد “أبلغ قبطان السفينة كلاوس بيتر ريش السلطات بأنه دخل الى المياه الإيطالية”، معلنا أن “كثيراً من الأشخاص على جسر السفينة مبتلون تماما، بينما يعاني كثيرون آخرون من دوار البحر”.