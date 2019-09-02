سالفيني: سأترك الحكومة لأنها لم تنفذ الضريبة الموحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني “سأترك الحكومة لأنها لم تنفذ قرار الضريبة الموحدة”.

وأضاف سالفيني في تصريحات إذاعية الاثنين، أن “حالة الطوارئ الإيطالية تكمن في خفض الضرائب”. لقد “أخبروني بوضوح أن الضريبة الثابتة لن يتم فرضها. لسنا هناك لتسخين المقاعد إذا لم يدَعونا نقوم بالأشياء. أريد أن يتمكن الإيطاليون من اختيار حكومة تكون النقطة الرئيسية في برنامجه هي الضريبة الثابتة”، لكن “الحزب الديمقراطي قال بالفعل وبوضوح إنه يريد فعل العكس تماماً”.

في سياق آخر، أشار سالفيني الى أن “من المحبط أن نرى رئيس الوزراء الإيطالي وهو يحتسي فنجاناً من القهوة، يطلب من المستشارة الألمانية مشورة حول كيفية إيقاف الرابطة ومساعدة حركة خمس نجوم؟”، علما بأن “كونتي قد أنكر أمس انتمائه لخمس نجوم”.

وخلص الأمين العام للرابطة أن “رؤية رئيس مجلس الوزارء الإيطالي يتلقى توجيهات من برلين وباريس حول ما يجب القيام به في إيطاليا، أمر لا يحترم الشعب أو الديمقراطية”.

في السياق ذاتهه، كتبت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “إن كونتي يرى مناخًا جيدًا في إطار تحالف الحزب الديمقراطي ـ حركة خمس نجوم، على استعداد للعمل من أجل البلاد”، متسائلة عن أي بلاد، “أهي فرنسا أم ألمانيا؟”.