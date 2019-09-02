الإتحاد الأوروبي يؤكد مواقفه قبل جولة مواجهة جديدة مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعاد رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التأكيد على موقف بروكسل الرافض لاعادة التفاوض حول اتفاق الانسحاب المبرم العام الماضي.

وكان ميشيل بارنييه قد أعاد التذكير بالموقف الأوروبي في مقال له نُشر أمس في صحيفة (صنداي تلغراف) البريطانية، مشيراً إلى تشاؤمه بإمكانية تفادي انسحاب بريطاني بدون اتفاق أو ما يُعرف بـ”بريكست قاس”.

وأشار بارنييه الى أن الاتحاد الأوروبي يرفض تماماً أي احتمال للتفاوض مجدداً بشأن شبكة الأمان، التي يرغب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحبها من الاتفاق الموقع بين بلاده والاتحاد.

وتهدف شبكة الأمان، وهو إجراء يريده الأوروبيون مؤقتاً، إلى تفادي إعادة قيام حدود فعلية بين ايرلندا الشمالية كجزء من بريطانيا وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، بانتظار حلول أفضل تؤدي الغرض نفسه.

وفي حال غياب حلول أخرى بعد نهاية المرحلة الانتقالية أي بعد عامين من الانسحاب، حسب الاتفاق، تبقى بريطانيا كلها جزء من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ما يعني عدم قدرتها على توقيع اتفاقيات تجارية مع بلدان أخرى، وهو ما لا يريده جونسون.

وقال بارنييه في مقاله: “إن شبكة الأمان هي الحل الأكثر مرونة الذي يمكن لبروكسل أن تقدمه لدولة غير عضو في التكتل الموحد”.

وأوضح بارنييه أنه لا يزال بانتظار مقترحات محددة من الطرف البريطاني حول ما يمكن فعله لتفادي غياب الاتفاق، ملمحاً إلى أن المباحثات التي ستجري بين الطرفين خلال الأسابيع القادمة لن تكون سهلة.

وفي سياق متصل، ينأى الأوروبيون بأنفسهم عن الجدل الدائر في بريطانيا بشأن طريقة تعامل بوريس جونسون مع ملف بريكست، خاصة لجهة قراره تعليق البرلمان لعدة أسابيع، ووفق مصادر مطلعة، “إنها مشكلة بريطانية داخلية”.

هذا وكان رئيس الوفد البريطاني لبريكست ديفيد فروست، قد أكد أنه يرغب بالتواصل مع الأوروبيين مرة في الأسبوع خلال الفترة القادمة في محاولة للتوصل إلى “اتفاق”، وحسب المصادر نفسها: “نحن منفتحون على النقاش بشأن مقترحات محددة لا زلننا بانتظارها”.