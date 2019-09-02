الشرطة المالية الإيطالية تصادر السفينة إليونور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – علمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية أن قوات الشرطة المالية على وشك المضي قدما في تطبيق عملية مصادرة إدارية ضد سفينة (إليونور)، التي دخلت دون ترخيص في المياه الإقليمية الإيطالية، على الرغم من الحظر المفروض عليها، الذي وقّعت عليه الحكومة في الأيام الماضية.

كما علمت (أدنكرونوس) أن قارب دورية تابع للشرطة المالية يكاد يصل إلى السفينة، التي تتجه نحو ميناء بوتسالو (بلدية سيراكوزا ـ صقلية)”، والذي “سيقوم بتسليم أمر المصادرة لقبطانها الألماني”، كلاوس بيتر ريش.

هذا ويوجد على متن السفينة حوالي مائة مهاجر، من بينهم 30 قاصراً.