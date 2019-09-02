اسرائيل تبلغ اليونفيل بوجوب وقف مشروع حزب الله للصواريخ الدقيقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس اركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي إن إسرائيل لن تقبل مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله على الأراضي اللبنانية داعيا لبنان واليونفيل الى وقفه.

وقد إجتمع كوخافي أمس مع قائد قوات اليونيفيل الدولية الجنرال ستيفانو ديل كول للمرة الأولى منذ تسلمه مهام منصبه.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان الاثنين، “لقد تم التخطيط للقاء بشكل مسبق بهدف التعارف المتبادل والمهني بين القادة وخاصة فيما يتعلق بمهمة القوات الدولية في جنوب لبنان والتجديد لولايتها بالاضافة الى التوتر السائد بين لبنان واسرائيل”.

وقال كوخافي خلال اللقاء، إن “جيش الدفاع يبقى في حالة جاهزية لسيناريوهات متنوعة. لن نقبل أي مساس بمواطنينا وبجنودنا ولن نقبل مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله على الأراضي اللبنانية”.

واضاف “يجب على لبنان واليونيفيل العمل لوقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران وحزب الله في لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ بشكل دقيق. الوضع القائم اليوم لا يمكن التسامح معه”.