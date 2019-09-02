بروكسل: بومبيو يلتقي قادة أوروبا الجدد ومسؤولي الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة إلى بروكسل الإثنين لمدة يومين، لإجراء لقاءات مع قادة المؤسسات الأوروبية الجدد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

وقد أشارت المفوضية إلى أن بومبيو سيلتقي مساء اليوم رئيستها الجديدة اوروسولا فون دير لاين، وكذلك بقية قادة الاتحاد الجدد.

هذا وسيجري وزير الخارجية الأمريكي أيضاً لقاء مع كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزرف بوريل، وأيضاً رئيس الاتحاد شارل ميشيل، واللذين سيتوليان مهام منصبيهما بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر على التوالي.

هذا وسيتولى ميشيل وفون دير لاين وبوريل المهام المناصب الثلاثة الرئيسية في المؤسسات الأوروبية للفترة ما بين 2019-2024.

ولم تعط المتحدثة باسم المفوضية أي تفاصيل حول مضامين اللقاءات أو أماكنها، ووفق كلام مينا أندريفا فـ”هي أول عملية تواصل، وسيتم خلالها تبادل وجهات النظر بخصوص مسائل عامة”.

هذا وسيلتقي رئيس الدبلوماسية الأمريكية غداً، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، حيث ستتم مناقشة مواضيع سياسية أو أمنية ذات اهتمام مشترك، خاصة في إطار سعي واشطن لحشد جهد دولي لـ”ضمان” حرية الملاحة في مضيق هرمز.