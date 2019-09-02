مسؤول إيطالي: المراسيم الأمنية لم تخدم بأي شيء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال مسؤول إيطالي: “لنقل بوضوح إن لم المراسيم الأمنية لم تسهم بعمل أي شيء”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الاثنين، أضاف عمدة بلدة بوتساللو (بلدية سيراكوزا ـ صقلية) روبرتو أمّاتونا، أنه يتابع تطور قضية سفينة (إليونور) التابعة لمنظمة (لايف لاين) الألمانية، التي فرض عليها حظر الدخول الى المياه الإقليمية الإيطالية.

وأشار أمّاتونا الى أن “الوضع مربك للغاية، فقد كنا متوهمين بأن كل شيء يمكن أن ينتهي بسياسة صارمة، لكن من الخطأ في النهاية، ترك النساء والأطفال على متن السفينة لأيام وأيام عديدة”.

وذكر رئيس البلدية الصقلي أنه “لا يمكننا القضاء على مشكلة الهجرة”، بل “يجب أن نحكمها”، فـ”السياسات التي تم تبنيها حتى الآن لم تخدم بشيء”.

وخلص رئيس بلدية بوتساللو الى القول “إنها المشكلة الأولى التي يجب أن تواجهها الحكومة الجديدة التي توشك أن تولد”، فـ”لم يعد أحد يفهم شيئًا”، حيث “لا يمكن معالجة هذه المشكلة عن طريق مواقف استبدادية”.