اشتية: تصريحات نتنياهو حول الضم “تعيد الصراع الى المربع الأول”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بأنها “خطيرة وتعيد الصراع على فلسطين إلى مربعه الأول”.

ودعا اشتيه، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم، “المجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين”.

كما طالب رئيس الحكومة” دول العالم بلجم عدوان إسرائيل الهمجي، والذي كان آخره استهدافها لمناطق في العراق، وفي لبنان، إلى جانب اعتداءاتها المتكررة في فلسطين”.

من جهة ثانية، أشار اشتية الى “إن الأزمة المالية ما تزال قائمة”، مطالبا” إسرائيل بتحويل الأموال غير منقوصة”.

وخلص اشتية لافتا الى” ضرورة مواجهة الاستيطان ليس فقط من خلال الأمم المتحدة والأروقة السياسة، إنما بالثبات على الأرض والتمسك بها”.