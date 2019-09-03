بعثات الاتحاد الاوروبي: هدم المنازل والاستيطان يقوض حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إن استمرار سياسة هدم المنازل الفلسطينية يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

وقد هدمت السلطات الاسرائيلية بتاريخ 26 آب/أغسطس الماضي منزلا ومطعما لعائلة فلسطينية قرب بيت لحم.

وكانت المنشات تقع بين بلدتي بتير وبيت جالا في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

وقال ممثلو بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله في بيان إن “عمليات الهدم هذه بالاضافة الى البناء الاستيطاني الاسرائيلي في المنطقة يشكل تهديدا لقابلية حل الدولتين للحياة وتقويضا للامال بسلام دائم”.

واضافوا “تماشياً مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، يتوقع الإتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية احترام التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي”.

واستذكرت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية المتعاقبة، والتي كرر فيها الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم.

وقالت “إن استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين”.