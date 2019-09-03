منظمة إنسانية: مصادرة سفينة ماري يونيو أمر لا يصدق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية إن “هذا الاستيلاء الإداري على سفينة (ماري يونيو) سريالي حقًا”، فقد “سُمح لنا بدخول المياه الإقليمية”. تعليقا على مصادرة السفينة التابعة لشبكة (Mediterranea Saving Humans)، غير الحكومية من قبل قوات الشرطة المالية.

وكانت السفينة قد دخلت الليلة الماضية الى المياه الإقليمية، بعد أن كانت قد انتشلت 31 مهاجرا تركوا على متنها.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الثلاثاء، أضافت المتحدثة باسم شبكة المنظمات الإنسانية، أليسّاندرا شوربا، إنه “تحريم علينا بالعودة إلى البحر لإنقاذ أرواح البشر”. لكن “سنعود، لأن العدالة ستثبت حقنا بذلك”. مؤكدة “هنا نحن نواجه صراعا مؤسساتيا هائلا”.

وأوضحت شوربا التي لا تزال في لامبيدوزا، أنه “تم تسليم أمر الحجز الإداري لنا في الليل وغرامة قدرها 300 ألف يورو لخرق المرسوم الأمني”. ​​إنه “صراع مؤسساتي، فقد دخلنا بعد إذن خفر السواحل، وبعد أن بدأنا إجراءات إنزال المهاجرين”، مبينة أن “الرسو كان يجب أن يتم هذا الصباح، لكن بسبب التزامن مع وصول العبارة، قيل لنا إنه لا يمكننا ذلك إلا عند الساعة 10 مساء”.

وتابعت الناطقة باسم (Mediterranea) أنه “بدلاً من ذلك، وبعد فترة وجيزة، عند منتصف الليل، تلقينا الإجراء، وأقتيد مالك السفينة والقبطان لإستكمال محضر التحقيق”. موضحة أن “اتهامنا بانتهاك مرسوم سالفيني بعد تصريح رسمي لسلطة رسمية، يخلق وضعا سرياليا حقا، ويبدو أنه يشير بالأكثر إلى انتقام جلي من جانب من لا يتسامح مع أن تسود العدالة، كما حدث أمس”.