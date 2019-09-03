الحزب الديمقراطي: المسودة المتداولة حاليا ليست برنامج الحكومة النهائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد الحزب الديمقراطي الإيطالي أن المسودة المتداولة حاليا، ليست برنامج الحكومة النهائي.

وأضافت مصادر من الحزب في تصريحات الثلاثاء، أنه “بالإشارة إلى مشروع البرنامج الحكومي لإئتلاف الحزب الديمقراطي ـ حركة خمس نجوم، الذي تم تعميمه، نوضح أنه عبارة عن مخلص جزئي لعمل أكثر تفصيلاً”، وأنه “لا يزال قيد البحث في اللقاءات بين القوى السياسية”.

وخلصت المصادر ذاتها الى القول إنه “سيتم الانتهاء من إعداد البرنامج خلال اليوم، أثناء اجتماع جديد في قصر الحكومة (كيجي)، بين قادة الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف جوزيبي كونتي”، وبالتالي فما هو متداول الآن “ليس البرنامج النهائي”.