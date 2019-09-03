مسودة مشروع الحكومة الإيطالية تشمل تحديث المعايير الأمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – نصت مسودة مشروع الحكومة الإيطالية الجديدة (الحزب الديمقراطي ـ حركة خمس نجوم) على وجوب تحديث المعايير الأمنية، في أعقاب الملاحظات الأخيرة التي أبداها رئيس الجمهورية” سيرجو ماتّاريلا “فيما يتعلق بالفصل الخاص بالهجرة”.

وجاء في مسودة البرنامج حكومة الإئتلاف الجديدة الذي نشر على مدونة حركة خمس نجوم، أن “من الضروري تشجيع استجابة أوروبية قوية لمشكلة إدارة تدفقات الهجرة”، وكذلك “من خلال وضع قانون يسعى إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأشخاص والهجرة غير النظامية”، بل “ويعالج قضايا الإندماج في الوقت نفسه أيضا”.

وفي هذا السياق، كتب الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم لويجي دي مايو على صفحته بموقع (فيسبوك)، “يمكنني أن أخبركم بالفعل أن جميع النقاط الـ20 التي طرحتها خمس نجوم، والمقدمة إلى الرئيس كونتي، قد تم تناولها في البرنامج الحكومي”.

وأشار الى أن هذه النقاط، “تمتد من وقف زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى الحد الأدنى للأجور، مرورا بتقليل العبء الضريبي، مساعدة العائلات والمعوقين، وقف محارق النفايات، الحد من الحفارات، إصلاح العدالة، قانون تضارب المصالح، وصولاً إلى سحب الترخيص من شركة الطرق السريعة”.