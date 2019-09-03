نتنياهو: لقاء اسرائيلي-امريكي-روسي حول سورية وإيران قريبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بذل جهود من أجل “عقد لقاء ثلاثي آخر بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل هنا في القدس، وذلك من أجل مواصلة المباحثات حول إخراج إيران من سورية”.

وسبق عقد اجتماع مشابه في اسرائيل في اواخر شهر حزيران/يونيو الماضي.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: “عشنا عدة أيام متوترة على أكثر من جبهة. كنا نستطيع أن نستهل هذا الأسبوع بشكل مختلف تماما ولكننا عملنا بخليط من الحزم والرشد وحققنا جميع أهدافنا”.

واضاف “حددت لجيش الدفاع وللأجهزة الأمنية ثلاثة أهداف رئيسية، وفقا للأولويات التالية: أولا، صد وإحباط البرنامج النووي الإيراني. ثانيا، منع إيران من تزويد أعدائنا ووكلائها، مثل حزب الله وتنظيمات أخرى، بأسلحة دقيقة تعرضنا للخطر. وثالثا، منع تموضع إيران ووكلائها على حدودنا”.

وتابع “نعمل إزاء جميع تلك الأهداف، بعضها بشكل جلي وإزاء جزء كبير منها بشكل غير جلي. نحن مصممون على صون أمن إسرائيل”.

واعلن “الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والأمنية والاستخباراتية والمهنية من أجل تحقيق الأهداف التي حددناها”.

ومن جهة ثانية، قال نتنياهو “أرحب بتصريحات وزيري الخارجية البحريني والإماراتي ضد العدوان الذي شنه حزب الله. إنهما أدانا عجز الحكومة اللبنانية التي تسمح لتنظيم حزب الله الإرهابي بالعمل من أراضيها ضد إسرائيل. قد يبدو هذا عجيبا وخياليا، ولكن هذا يدل على تغيير جذري يحدث في الشرق الأوسط. العالم العربي أيضا يدرك بأن العدوان الإيراني يهدد ليس إسرائيل فحسب بل المنطقة بأسرها أيضا. أدعو دولا أخرى إلى التصدي إلى العدوان الذي يمارس من قبل إيران ووكلائها”.

واضاف”في هذه المناسبة، أشكر مرة أخرى الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو اللذين أدرجا المصرف الذي يوفر لحزب الله معظم أمواله على قائمة العقوبات. هذا مهم للغاية”.