الاتحاد الاوروبي يؤكد دعمه لجهود تحقيق السلام بأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه القوي بدعم الجهود الدولية الحالية الرامية إلى تحقيق السلام في أفغانستان.

جاء هذا الموقف في بيان صدر اليوم عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تعلقيا على الهجوم الذي تعرض له مجمع سكني للمنظمات الدولية ليل أمس في كابول، ما أدلى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.

ويهدف الهجوم الذي تبنته حركة طالبان، حسب مايا كوسيانيتش، إلى تقويض جهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في أفغانستان.

ومضت المتحدثة قائلة: “يجب أن يتوقف العنف وقتل المدنيين ليصبح السلام الذي يستحقه ويطالب به الشعب الأفغاني حقيقة واقعة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تحفظ على التعليق على الأنباء الواردة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان.