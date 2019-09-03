ألمانيا تتعهد بدعم الحكومة السودانية الجديدة بقيادة حمدوك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي يزور الخرطوم الثلاثاء ضمن جولة افريقية تشمل لاحقاً الكونغو، بدعم السلطات الانتقالية في السودان.

وقال ماس، وهو أول وزير خارجية أوروبي يزور السودان منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، “في هذه المرحلة يحتاج البلد وتحتاج القيادة السياسية الجديدة إلى دعم ألمانيا وأوروبا”، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الألمانية الرسمية

كما أشارت وكالة (د.ب.أ) إلى تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للحكومة السودانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وكتبت ميركل في خطاب تهنئة للأخير: “ألمانيا ستقف بجانبكم كشريك جدير بالثقة، إذا جرى العمل على تحقيق السلام الداخلي والتنمية في بلدكم وكذلك المنطقة بأكملها… أرغب في تشجيعكم على أن تكونوا جسرا لتجاوز الاختلافات الداخلية بمثابرة وحكمة، وأن تساهموا في التصالح بين كافة السودانيات والسودانيين”.