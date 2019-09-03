المفوضية الأوروبية: انسحاب بريطانيا في موعده ولا نبحث عن اتفاق بديل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها على قناعة بأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست) سيتم في موعده، أي 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم، وأن هناك عدة احتمالات لإتمام هذا الأمر.

وأوضحت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي أن بروكسل كانت ولا تزال تفضل أن تترك لندن التكتل الموحد بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

ولكن المؤسسات والدول الأوروبية لا تستبعد أن يتم الانسحاب بدون اتفاق، ” ومن هنا سنطلق يوم غد نداءاً جديداً للمؤسسات والشركات والمواطنين في أوروبا ليكونوا جاهزين”، حسب تصريحات أدلت بها المتحدثة اليوم.

وتطرقت مينا أندريفا إلى المحادثات الجارية حالياً بين الطرفين الأوروبي والبريطاني على المستوى التقني، مشيرة إلى أنها لا تهدف إلى البحث عن بدائل للاتفاق المبرم بينهما، بل إلى إيجاد مقترحات محددة بشأن شبكة الأمان، التي يعترض عليها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

ولكن المتحدثة شددت على أن أي مقترحات قادمة من لندن يجب أن تتوافق مع نص الاتفاق لتكون مقبولة أوروبياً.

أما بشأن المحادثات الجارية حالياً بين الطرفين فقد بدت المتحدثة شديدة التحفظ، مكتفية بالتأكيد بأن العودة للحوار هو “أمر جيد بحد ذاته”، وان بروكسل لا تزال تنتظر مقترحات من لندن بشأن رؤية الأخيرة لبدائل عملية وفعالة لشبكة الأمان.

ويتعارض موقف بروكسل تماماً مع ما تحاول لندن تسويقه عن التقدم الحاصل في المحادثات التي تجري بين الوزير البريطاني المكلف ديفيد فروست، ومجموعة العمل الأوروبي لبريكست بواقع مرتين أسبوعياً.

هذا ومن المقرر أن تبحث المفوضية الأوروبية خلال اجتماعها الأسبوعي يوم غد آخر تطورات بريكست، بحضور رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه.

وكانت العديد من المصادر أكدت أن الاتحاد الأوروبي بصدد تعديل مجموعة من قوانينه النافذة بشكل يسمح بتقديم مساعدات مالية عاجلة للدول التي ستتأثر بخروج بريطانيا بدون اتفاق