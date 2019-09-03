ناشط إنساني إيطالي: مصادرة سفينة ماري يونيو إساءة لإستخدام السلطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال ناشط إنساني إيطالي، إن “مصادرة سفينة (ماري يونيو) كانت إساءة واضحة وجلية لاستخدام السلطة”، بل “انتقام وضيع وبائس من جانب الوزير سالفيني الذي أراد القيام بهذه المزحة في آخر خمس دقائق له في وزارة الداخلية”.

جاء ذلك على لسان المسؤول في شبكة (Mediterranea Saving Humans)، لوكا كازاريني تعليقا على مصادرة السفينة المذكورة من قبل الشرطة المالية الإيطالية الليلة الماضية بعد بضع دقائق من دخولها الى المياه الإقليمية.

وأضاف كازاريني المتواجد في المرسى على بعد أقل من ثلاثة أميال عن سواحل جزيرة لامبيدوزا، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الثلاثاء، أن “كل ذلك سخف. النقطة هي أننا حصلنا على إذن من مكتب قيادة قوات حماية الميناء الليلة الماضية”. لقد “دخلنا الى المياه الإقليمية لأننا حظينا بالاذن”.

وكشف الناشط الإنساني عن أن أفراد الشرطة المالية عند إخطاره بهذا الإجراء، قالوا له: “إننا نشعر بالفزع”، وعاد ليجدد القول بقوة: “إنه استغلال خطير للمنصب، وهناك محامون عديدون يعملون في هذه القضية”. يجب أن نُظهر وللمرة الألف، أن الرجل الذي شغل هذا المنصب استخدمه للقيام بأشياء غير قانونية”.

وذكر كازاريني أنه “انتقام وضيع وبائس جاء بعد صفحة كبيرة من التأكيدات على الالتزام بالإنقاذ في عرض البحر واحترام الاتفاقيات الدولية”، لأن “مهمة (Mediterranea 04) هذه، أكدت في المقام الأول أن من يتم إنقاذهم في عرض البحر، ناجون، وهو وضع هؤلاء الأشخاص الذين يفرون من الحرب”.