سفير قطر لدى إيطاليا: مونديال 2022 سيكون “الأجمل”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى سفير دولة قطر لدى إيطاليا، عبد العزيز بن أحمد المالكي أن مونديال قطر 2022 سيكون “المونديال الأجمل”، على حد وصفه.

وأكد السفير خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في العاصمة روما كشف خلاله عن تفاصيل الحملة الرقمية لإطلاق شعار مونديال قطر 2022، على أنه تم تنفيذ نسبة 80% من المنشآت الخاصة بالمونديال، وذلك “أيضا بفضل تعاون العديد من الشركات الإيطالية في بناء الملاعب وخط مترو الانفاق في العاصمة الدوحة”.

ونوه الدبلوماسي القطري بأن بلاده تربطها “علاقات قوية جداً مع إيطاليا”، وقال “أمنيتي هي أن تكون المباراة النهائية بين منتخبي قطر وإيطاليا”.

وسوف تشهد الدوحة مساء اليوم إحتفالية إطلاق الشعار الرسمي للمونديال، تتزامن معها حملة رقمية لعرض هذا الشعار على واجهات المعالم والمباني العامة في 23 دولة، حيث سيتم عرضه في إيطاليا على قوس السلام (Arco della Pace) بمدينة ميلانو، عاصمة البلاد الاقتصادية.

وذكر السفير أنه بهذه المناسبة سيتم إستقبال الزوار على متن سفينة (محمل فتح الخير)، الراسية في ميناء مدينة البندقية، ضمن جولتها الاوروبية، التي بدأت من مدينة إستانبول التركية مطلع تموز/يوليو الماضي للتعريف بالتراث البحري القطري العريق.