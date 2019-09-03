دي مايو: الحكومة ستتشكل بكثير من الأصوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم نائب رئيس لويجي دي مايو، عن الثقة بأنه “سيتم تشكيل هذه الحكومة بتصويت العديد من الإيطاليين”، الذين “سيكونون قادرين على اتخاذ قرار دون تفويض”.

وفي تصريحات للصحافيين لدى عودته إلى قصر الحكومة (كيجي) بعد استراحة الغداء، علق دي مايو على المشاركة بالتصويت على منصة (روسّو)، قائلا “سنرى النتيجة لاحقا”، ومع ذلك فـ”لقد فزنا بالفعل، لقد كان نجاحاً حقيقياً”. في إشارة الى التصويت على المنصة بشأن تشكيل حكومة الإئتلاف مع الحزب الديمقراطي.

هذا ويستمر التصويت على (رسّو) حتى الساعة السادسة مساء.

يذكر أن “منصة روسّو” هي الفضاء التفاعلي الديمقراطي المباشر لحركة خمس نجوم، وهي تهدف الى إدارة الحركة بمختلف مكوناتها الانتخابية (البرلمانات الإيطالية والأوروبية والمجالس الإقليمية والبلدية)، وكذلك مشاركة الناخبين بحياة خمس نجوم، على سبيل المثال، من خلال صياغة القوانين، التصويت لصالح اختيار القوائم الانتخابية أو تسوية المناصب داخل الحركة.