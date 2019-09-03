حركة خمس نجوم: تصدينا لمحاولات للتأثير على التصويت الإلكتروني بشأن حكومة الائتلاف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت حركة خمس نجوم الايطالية أنها تمكنت من صد هجمات على منصة التصويت الإلكترونية، حيث يصوت عشرات الآلاف من منتسبي الحركة إلى السادسة من مساء اليوم على قبول أو رفض تشكيل حكومة إئتلاف مع الحزب الديمقراطي.

وقالت عضو مؤسسة منصة (روسو)، إينريكا ساباتيني، في تصريح لإحدى قنوات التلفزة “لقد نجحنا في صد أنشطة من يريد ألا يذهب التصويت في الاتجاه الصحيح”، دون الكشف عن تفاصيل هذه الأنشطة ومصادرها داخلية كانت أو قادمة من خارج البلاد.

وأشارت ساباتيني إلى أن الذين أدلوا بأصواتهم إلكترونياً عند الرابعة مساءً ، أي قبل ساعتين من نهاية مدة التصويت، كانوا “أكثر من 73 ألف”.

ويتعين على منتسبي الحركة التصويت بـ”نعم” أو “لا” على السؤال: هل توافق على إطلاق حركة خمس نجوم لحكومة مع الحزب الديمقراطي يقودها جوزيبي كونتي؟

وفي حال فوز الـ”لا”، وهي نتيجة تستبعدها معظم وسائل الاعلام الايطالية، فإن عودة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في إنتخابات برلمانية مبكرة تبدو الخيار الأرجح بدلا من إعلان حكومة “تكنوقراط” أو حكومة “مهام” لإقرار ميزانية عام 2020 قبل إجراء الانتخابات في الاشهر الاولى من العام القادم.