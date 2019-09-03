منتسبو حركة خمس نجوم يصوتون لصالح حكومة إئتلاف مع الحزب الديمقراطي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وافقت اليوم أغلبية المنتسبين لحركة خمس نجوم في تصويت عبر منصة إلكترونية على التحالف مع الحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة بقيادة رئيس الوزراء المكلف، جوزيبي كونتي، وذلك في أعقاب إنهيار الإئتلاف السابق للحركة مع حزب الرابطة، الذي يقوده ماتيو سالفيني.

وحسب بيان صادر عن الحركة صوت 79.3% من النشطاء، لصالح تشكيل حكومة الائتلاف مع الحزب الديمقراطي.

وشارك في الاقتراع عبر شبكة الانترنت ما يقارب الثمانين ألفاً من منتسبي الحركة، الذين كان يتعين عليهم التصويت بـ”نعم” أو “لا” على السؤال: هل توافق على إطلاق حركة خمس نجوم لحكومة مع الحزب الديمقراطي يقودها جوزيبي كونتي؟