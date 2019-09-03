قيادي بالحزب الديمقراطي: لا قلق بشان تأخر إعلان نتيجة تصويت منتسبي خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي، غراتسيانو ديلريو، على عدم وجود أي مشاعر قلق بشأن تأخر إعلان نتيجة التصويت الألكتروني لمنتسبي حركة خمس بشأن تشكيل تحالف حكومي مع حزبه.

وقال ديلريو، رئيس مجموعة الحزب في مجلس النواب في أعقاب لقاء مع قادة حركة خمس نجوم البرلمانيين في مقر رئاسة مجلس الوزراء مساء الثلاثاء “لقد عملنا جيدًا اليوم وانتهى العمل في البرنامج (الحكومي المشترك) تقريبًا”، كما “قمنا بتقييم اقتراحات القوى السياسية الأخرى”، التي يحتاج الائتلاف الثنائي المتوقع تشكيله لدعمها في مجلس الشيوخ حيث لا يمتلك الأغلبية هناك.