دي مايو يثمن تصويت أغلبية منتسبي حركة خمس نجوم لحكومة إئتلاف مع الحزب الديمقراطي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو، في مؤتمر صحفي، بعيد موافقة منتسبي الحركة في إقتراع إلكتروني على تشكيل إئتلاف حكومي مع الحزب الديمقراطي، إن “الاغلبية الساحقة أبدت رغبتها في ولادة حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في تحالف تكون فيه الحركة القوة الاكبر”.

وتقدم دي مايو، في المؤتمر الذي عقده في مقر مجلس النواب بالعاصمة روما، بالشكر إلى “العدد القياسي للمواطنين الذين شاركوا في هذا التصويت” على منصة (روسو) الإلكترونية التابعة للحركة. وقال لقد كان “تصويتًا شعبيًا ، حيث صوت 80 بالمائة لصالح نعم” و”أعتقد أننا يجب أن نكون فخورين جدًا: العالم بأسره كان ينتظر إعلان هؤلاء الـ 80 ألف عن رأيهم” بشأن التحالف المقترح.