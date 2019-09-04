مصادر برلمانية: كونتي يقدم فريقه الوزاري لرئيس الجمهورية اليوم ودي مايو وزيرا للخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقعت مصادر برلمانية أن يقدم رئيس الوزراء الايطالي المكلف جوزيبي كونتي فريقه الوزاري صباح الاربعاء لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، وذلك غداة اقتراع الكتروني شارك فيه ما يقارب الـ80 ألفا من منتسبي حركة خمس نجوم، أبدى 79.3% منهم الموافقة على تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الديمقراطي.

وتوقعت تلك المصادر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين مساء الاربعاء أو، على الأرجح، يوم غد الخميس.

ولم يتم الاتفاق بعد بين شريكي الائتلاف الثنائي (خمس نجوم-الحزب الديمقراطي) المعلن حول التشكيلة النهائية للحكومة، ولكن مصادر صحفية ذكرت أن إسم الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو، برز كمرشح قوي لتولي منصب وزير الخارجية، بينما من المتوقع أن ترشيح رئيس الحزب الديمقراطي، باولو جينتيلوني، الذي تداول إسمه سابقاً لنفس المنصب، ممثلاً لبلاده في فريق المفوضين الاوروبيين الجدد